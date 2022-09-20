В оккупированном Севастополе ночью и утром доносились звуки взрывов и стрельбы

Утром 20 сентября в центральной части Севастополя было слышно два взрыва и стрельбу из огнестрельного оружия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, сообщает корреспондент проекта Радио Свобода Крым.Реалии.

"Первый взрыв раздался в 04:51, он был далеко, невнятен и не похож на работу системы противовоздушной обороны. Второй – раздался в 06:05, был более громким, более четким, однако было трудно определить, с какого направления идет звук, при этом дыма видно не было", - говорится в сообщении.

Корреспондент добавил, что около 06:45 в Севастополе началась хаотическая стрельба из стрелкового оружия, примерно из района Корабельной стороны или Инкермана и продолжалась около одной минуты, однако хлопков на этот раз не было слышно.

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Подконтрольные России власти Севастополя пока не комментировали эти события.