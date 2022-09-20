135 детей из Донецкой области были вывезены самолетом в Москву, - Андрющенко. ВИДЕО
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Детей перевозят на самолете министерства обороны РФ.
Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"Детям сразу выдают российское гражданство и планируют расселение по семьям в Астраханской, Воронежской, Курской, Московской, Мурманской, Нижегородской, Омской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Челябинской областях и Москве. В настоящее время детей содержат в лагере под Москвой. Программу похищения украинских детей по-прежнему сопровождает детский омбудсмен России Львова-Белова", - сообщил Андрющенко.