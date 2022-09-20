Россиянин, который ехал воевать в Украину, убил таксиста в Воронежской области РФ. ФОТО

В Воронежской области россиянин, который ехал воевать в Украину, убил таксиста, который согласился подвезти его.

Об этом сообщает Telegram-канал "Сеятель ветра", передает Цензор.НЕТ.

Инцидент произошел 17 сентября в городе Россошь Воронежской области. Убийцей оказался 24-летний Александр Шевченко, решивший взять такси и отправиться на Донбасс для участия в боевых действиях против Украины. С собой у него был пистолет ИЖ-71, из которого и было совершено убийство.

Жертвой стал местный таксист – 58-летний Николай Гейченко (на фото). Шевченко выстрелил ему в голову, спрятал труп таксиста в лесополосе, а машину бросил в другом месте и попытался пересечь границу пешком, но был задержан пограничниками.

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