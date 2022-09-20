"Референдумы" на Донбассе полностью изменят вектор развития России на десятилетия, - Медведев

Бывший президент России, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что "референдумы" на оккупированном Донбассе на десятилетия изменят вектор развития России.

Об этом он пишет в телеграм-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

"Они (референдумы) полностью изменяют вектор развития России на десятилетия. И не только нашей страны. Поскольку после их проведения и принятия новых территорий в состав России геополитическая трансформация в мире приобретет необратимый характер", - пишет Медведев.

Он утверждает, что если в конституцию РФ будут внесены соответствующие изменения, то ни один будущий руководитель России "не сможет вернуть эти решения вспять".

"Именно поэтому эти референдумы так боятся в Киеве и на Западе. Именно поэтому их необходимо проводить", - убежден Медведев.

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