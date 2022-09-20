Зеленский об усилении ПВО Харьковщины: Это вопрос не денег, а времени и договоренностей с производителями

Чтобы усилить ПВО Харьковщины, нужны значительные деньги. Впрочем, деньги Украина найдет, нужны договоренности со странами-производителями.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский отметил в комментарии СМИ во время недавнего визита в Харьковскую область, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".

"Усилить ПВО можно, только приобретя новые комплексы. И это вопрос не денег, хотя это большие деньги: от полумиллиарда долларов до двух миллиардов. Но деньги найти мы можем. Здесь вопросы стран-производителей. Есть США, Израиль, есть совместная компания немецко-французско-итальянская, они выпускают комплексы средней дальности очень неплохие", – отметил глава государства, комментируя возможность закрытия неба над Харьковщиной.

"Те комплексы, которые нам сейчас должны поступить – это комплексы малого радиуса действия. Это NASAMS, о которых мы договорились с Соединенными Штатами, и с Шольцом мы договорились об IRIS. Они бы нам сейчас очень помогли, мы их ждем", – ответил президент.

"Но вы знаете, как это: партнеры хотят нам помочь, но свои готовые комплексы отдать не могут, а только выработать новые. Поэтому ждем. Израильтяне могли бы нам помочь. Но с ними сложнее", - добавил он.

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