Венгрия заявляет, что ЕС не должен рассматривать новые санкции против России, - Reuters

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Европейский Союз не должен рассматривать новые санкции против России, поскольку это лишь усугубит кризис энергоснабжения и нанесет ущерб Европе.