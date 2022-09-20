Евросоюз требует от РФ немедленно вывести оккупантов с Запорожской АЭС

Европейский Союз требует от России немедленно вывести войска с захваченной Запорожской атомной станции и настаивает на создании зоны физической и ядерной безопасности вокруг этого объекта.

Об этом в Нью-Йорке по итогам неформальной встречи министров иностранных дел стран ЕС перед началом Генассамблеи ООН заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Министры обсудили ситуацию вокруг Запорожской атомной станции. Россия должна прекратить оккупацию немедленно. Мы поддерживаем установление зоны ядерной и физической безопасности, как доктор Гросси (генеральный директор МАГАТЭ. – Ред.) предложил в своем докладе по итогам поездки (на ЗАЭС. – Ред.). ), - сказал Боррель.

Читайте: Запорожская АЭС снова получает питание от украинской электросети, - МАГАТЭ

Напомним, 25 августа впервые в истории Запорожская АЭС была отключена от сети.

В последнее время российские военные последовательно обстреливают территорию станции. В "Энергоатоме" предостерегают, что обстрелы производятся, чтобы уничтожить инфраструктуру, отключить от энергосистемы Украины и обесточить юг нашей страны. Разговоры о переподключении ЗАЭС к энергосети РФ велись оккупантами с самого начала.

Также читайте: В США разрабатывают план на случай применения Россией ядерного оружия, - Бринк

8 августа оккупанты заявили о минировании Запорожской АЭС и готовности ее взорвать. Украина направила в ООН и МАГАТЭ письма с требованием направить миссию безопасности на ЗАЭС.

11 августа в Нью-Йорке состоялось заседание Совбеза ООН по ситуации на Запорожской АЭС. Заседание созвали по запросу России из-за обстрелов ЗАЭС вроде бы со стороны украинских военных.

Представитель Украины призвал к демилитаризации станции для визита миссии МАГАТЭ, но постоянный представитель РФ не поддержал это предложение. Мол, Россия "защищает АЭС", в том числе, от возможных терактов.

Впоследствии в МИД РФ заявили, что поездка делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через Киев, а затем из-за линии столкновения опасна.

Читайте также: На территории ЗАЭС находятся 500 российских военных, - Зеленский

25 августа ЗАЭС впервые в своей истории полностью отключено от сети из-за отключения последней (четвертой) линии связи ЗАЭС с энергосистемой Украины – ВЛ-750 кВ ЗАЭС – "Днепровская". На следующий день один из энергоблоков удалось подключить.

Через два дня Международное агентство по атомной энергии сформировало состав миссии на станцию. Миссия уже прибыла в Украину и 1 сентября посетила ЗАЭС. Впрочем, в этот день россияне прибегли к провокациям с массированными обстрелами Энергодара.