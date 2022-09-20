Пограничники уничтожили группу диверсантов, которая хотела попасть в тыл наших войск

Диверсантов уничтожили, когда те пытались переплыть реку Северский Донец.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

"Одно из пограничных подразделений, действующее на Святогорском направлении, уничтожило группу вражеских диверсантов. Диверсионная группа пыталась переплыть реку Северский Донец и попасть в тыл наших войск. Пограничники с помощью тепловизора обнаружили подготовку противника к преодолению водного препятствия, а когда лодка с четырьмя диверсантами добралась до середины реки – открыли огонь. При обстреле плавсредство захватчиков перевернулось. Тепловизор не зафиксировал ни одного оккупанта, который смог бы выбраться на берег", - говорится в сообщении.

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