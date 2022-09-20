РФ ведет войну не только с Украиной, но и со всем Европейским союзом, – премьер Испании Санчес

Россия ведет войну не только с Украиной, но и со всем Европейским союзом – и она проигрывает.

Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

Он подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин использует энергетику в качестве инструмента войны, потому что ему угрожают ценности ЕС.

Премьер Испании настаивает, что хотя Путин добился успеха в повышении цен на энергоносители в Европе, заставляя проводить масштабные рыночные интервенции, чтобы уменьшить финансовые потери домохозяйств и компаний, Москва действительно подталкивает ЕС к сближению.

Санчес считает, что ЕС извлекает уроки из последовательных кризисов, обрушившихся на континент с 2008 года. В качестве последних примеров этой тенденции испанский премьер назвал соглашения между правительствами стран ЕС об объединении долгов, координации инвестиций в оборону и отказе от российских энергоносителей.

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