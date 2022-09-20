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С конца февраля украинская ПВО сбила около 55 российских истребителей, - командующий ВВС США в Европе Гекер

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С конца февраля украинская ПВО сбила около 55 российских истребителей, - командующий ВВС США в Европе Гекер
Российской Федерации не удавалось установить преимущество в воздухе Украине. Силы противовоздушной обороны Украины от 24 февраля сбили около 55 российских истребителей.

Об этом на конференции по воздуху, космосу и кибербезопасности в Вашингтоне заявил командующий ВВС США в Европе генерал Джеймс Геккер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

Он отметил, что Россия хорошо осведомлена о средствах противовоздушной обороны Украины, но начальные удары России в конце февраля не смогли разрушить эти средства защиты, такие как ракеты класса "земля-воздух".

"Когда они попытались ввести свои истребители и свои самолеты в украинские зоны поражения ракетами, они были сбиты. Около 55 российских истребителей были сбиты комплексной системой противовоздушной и противоракетной обороны Украины", - сказал Гекер.

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В результате, отметил генерал, через полгода войны российские самолеты редко летают вглубь Украины, а стреляют ракетами большой дальности.

Напомним, на утро 20 сентября общие боевые потери России с начала полномасштабного наступления на Украину 24 февраля составляют около 54 810 военнослужащих. За сутки россияне потеряли 160 военнослужащих, десятки единиц военной техники, в том числе самолет и беспилотники.

Топ комментарии

  • Garry Grant
    А інші не винищувачі.
  • Alex_Dimitrov
    Гекер говорит только о подтвержденных фото и видео доказательствами с Орикса.
    Но авиация дело такое, подбитая машина может протянуть не просто десяток, а сотню километров, причем чаще всего уходят в сторону "своих". Упасть она может в такой глухой местности, куда и не подобраться для того, чтобы сфоткать. Поэтому зафиксировать сбитый и упавший самолет, особенно в обороне - достаточно трудно. Там как минимум вдвое больше сбитых.
    С другой стороны - не каждое попадание в самолет, даже если он задымил - равно его уничтожению, может и дотянуть до своих. Но даже в таком состоянии ремонт будет долгим.
    И наконец, третье, дружественный огонь, особенно с ПЗРК (которыми пользуются малообученные расчеты) никто не отменял. Десяток-другой мы сбили своих же целей.
    У рашистов кстати тоже самое.
  • буков
    Над Чернівцями, Львовом, Франківськом, Тернопілем, Луцьком, Хмельницьким, Житомиром, Черкасами, Черніговим, Сумами, Полтавою, Дніпром, Запоріжжям, Одесою, Кропивницьким, Вінницею, Ужгородом, Рівне теж не вдалося. Вдалося лише там, де залетів, вистрелив і втік.
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