С конца февраля украинская ПВО сбила около 55 российских истребителей, - командующий ВВС США в Европе Гекер

Российской Федерации не удавалось установить преимущество в воздухе Украине. Силы противовоздушной обороны Украины от 24 февраля сбили около 55 российских истребителей.

Об этом на конференции по воздуху, космосу и кибербезопасности в Вашингтоне заявил командующий ВВС США в Европе генерал Джеймс Геккер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

Он отметил, что Россия хорошо осведомлена о средствах противовоздушной обороны Украины, но начальные удары России в конце февраля не смогли разрушить эти средства защиты, такие как ракеты класса "земля-воздух".

"Когда они попытались ввести свои истребители и свои самолеты в украинские зоны поражения ракетами, они были сбиты. Около 55 российских истребителей были сбиты комплексной системой противовоздушной и противоракетной обороны Украины", - сказал Гекер.

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В результате, отметил генерал, через полгода войны российские самолеты редко летают вглубь Украины, а стреляют ракетами большой дальности.

Напомним, на утро 20 сентября общие боевые потери России с начала полномасштабного наступления на Украину 24 февраля составляют около 54 810 военнослужащих. За сутки россияне потеряли 160 военнослужащих, десятки единиц военной техники, в том числе самолет и беспилотники.