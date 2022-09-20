В России предлагают давать до 10 лет колонии за сдачу в плен и отказ от участия в боевых действиях во время военного положения (обновлено)

Сейчас за отказ от участия в боевых действиях ответственности нет.

Об этом пишет пропагандистское издание РИА Новости, передает Цензор.НЕТ.

"Внесенные в Госдуму поправки предлагают давать от 2 до 3 лет колонии за отказ от участия в боевых действиях, а если он повлек за собой тяжелые последствия - от 3 до 10 лет", - говорится в сообщении.

В настоящее время неисполнение подчиненным приказа начальника на военной службе карается сроком до 2 лет, а с тяжелыми последствиями - до 5, отдельного наказания за отказ от участия воевать не предусмотрено.

Также в Госдуму РФ внесены поправки о наказании до 10 лет колонии за дезертирство (сейчас за него дают 7 лет) или неявку контрактника или призывника на службу продолжительностью свыше месяца "в период мобилизации или военного положения, в военное время или в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий".

В то же время добровольная сдача в плен (ст. 352.1) при отсутствии признаков госизмены будет караться лишением свободы на срок до 10 лет.

Мародерство с угрозой убийством (ст. 356.1) будет караться лишением свободы сроком до 15 лет. Умышленное уничтожение или повреждение военного имущества чревато ответственностью до 10 лет лишения свободы.

По данным СМИ, санкции за нарушение новых статей Уголовного кодекса РФ будут действовать в случае "мобилизации, военного положения или в военное время", а некоторые и в период "вооруженного конфликта".

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