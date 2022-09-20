Новости • Война

Вопросы проведения псевдореферендума в Запорожской области обсуждают в оккупированном Мелитополе

4 51522
Вопросы проведения псевдореферендума в Запорожской области обсуждают в оккупированном Мелитополе
В оккупированном Мелитополе начался так называемый "общенародный съезд граждан", на нем обсуждается проведение псевдореферендума.

Об этом сообщает пропагандистское издание РИА Новости, передает Цензор.НЕТ.

"В Мелитополе начался общенародный съезд граждан, на котором обсудят вопросы проведения в Запорожской области референдума по присоединению к России", - пишет издание.

Местное издание "Риа-Мелитополь" сообщает, что в город свезли предателей со всех оккупированных территорий Запорожской области.

Также смотрите: В Энергодаре жители восстановили понтонный мост, взорванный врагом. ФОТО

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Gozzalik salonu
    ******* по нему химарсом
  • Alex Sav 8157c114
    уявіть-я навіть знаю цих громадян-опзж і всяка подібна ім шваль недобита
  • Amber
    На іхньому зібранні повинна бути Бавовна і це обов'язкоао
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости