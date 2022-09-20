Вопросы проведения псевдореферендума в Запорожской области обсуждают в оккупированном Мелитополе

В оккупированном Мелитополе начался так называемый "общенародный съезд граждан", на нем обсуждается проведение псевдореферендума.

Об этом сообщает пропагандистское издание РИА Новости, передает Цензор.НЕТ.

"В Мелитополе начался общенародный съезд граждан, на котором обсудят вопросы проведения в Запорожской области референдума по присоединению к России", - пишет издание.

Местное издание "Риа-Мелитополь" сообщает, что в город свезли предателей со всех оккупированных территорий Запорожской области.

Также смотрите: В Энергодаре жители восстановили понтонный мост, взорванный врагом. ФОТО