На финансирование партий в 2023 году выделят 366 млн грн, - ЧЕСНО. ИНФОГРАФИКА

Партии могут получить 366,2 миллионов гривен. Если государственный бюджет будет утвержден без изменений этой статьи, расходы станут одними из самых низких с 2016 года, когда партии начали получать госфинансирование.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает движение "Чесно".

"В гривневом эквиваленте расходы на финансирование партий были меньше лишь в 2020 году (284 млн). Зато в долларовом эквиваленте предусмотренное на следующий год финансирование рекордно низкое и составляет от 7,3 млн до 9,3 млн - в зависимости от того, какой курс применяется при расчетах (50 и 40 гривен за доллар соответственно)", - говорится в сообщении.

В то же время, по данным Чесно, не понятно, какой принцип был использован при сокращении этой статьи расходов. При определении объемов государственного финансирования партий на 2023 год Минфин применил формулу, отличную от предусмотренной законом.

"Действующая формула в законе "О политических партиях в Украине" выглядит так: 1% от размера минимальной заработной платы умножается на количество избирателей, участвовавших в голосовании на последних парламентских выборах (14 759 548). При составлении проекта госбюджета на 2023 год в качестве расчетной величины использовали не минимальную заработную плату (6500 грн), а размер прожиточного минимума (2481 грн), поэтому общий объем государственного финансирования, заложенный в проекте госбюджета, составляет не 959,4 млн., а 366,2 млн. грн.

В Чесно отметили, что фактические расходы на финансирование партий в 2023 году будут ниже, чем заложенные в проекте госбюджета. Например, государственные средства не будут получать "ОПЗЖ". Летом по иску Министерства юстиции Восьмой апелляционный административный суд запретил ОПЗЖ, а уже в сентябре Верховный суд при рассмотрении апелляции оставил решение без изменений. Таким образом, почти 55 млн. гривен, предусмотренных на финансирование ОПЗЖ, останется в бюджете.

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