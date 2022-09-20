Россию не допустили к отбору на Евро-2024

Россия не была допущена к жеребьевке отборочного турнира Евро-2024 и пропустит чемпионат.

Об этом в Facebook сообщил президент УАФ Андрей Павелко, информирует Цензор.НЕТ.

"Россиянам просто не к чему готовиться. Как и требовал, России не будет 9 октября в немецком Франкфурте. И, по меньшей мере, до 2024 года им не светят официальные международные футбольные соревнования! Евро-2024 пройдет без страны-агрессора!" – говорится в сообщении.

Ранее УЕФА исключил российские клубы из еврокубков, а сборную России лишили права сыграть в стыковых матчах отбора на ЧМ-2022 в Катаре.

2 мая УЕФА принял решение об отстранении российских клубов и сборных от международного сезона-2022/2023. Российские команды в этом сезоне не смогут принять участие в еврокубках, Лиге наций УЕФА, чемпионате Европы U21, женском Евро-2022, а также квалификации женского чемпионата мира 2023 года.

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