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Россияне изъяли все украинские книги из библиотек оккупированного Мелитополя

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Россияне изъяли все украинские книги из библиотек оккупированного Мелитополя
Особенно радуются россияне изъятием украиноязычной детской литературы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Оккупанты отрапортовали об изъятии "нацистской" литературы из библиотек мелитопольского района. В рамках этой "акции" полицаи фактически изъяли всю украиноязычную литературу, и не только книги по АТО. В частности, оккупанты гордятся изъятием детских книг, ведь те "искажают" историю Украины и навязывают "нацистские ценности", - говорится в сообщении.

В Центре национального сопротивления еще раз призывали местных жителей покинуть регион и не становиться живым щитом для оккупанта.

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Топ комментарии

  • Dima30
    Без української мови немає української нації ,тому вони знищують книги та носіїв української мови та культури і це відбувається останні 300 років, а не з 2014 року...
  • Ksenia VB
  • IgorYakovlevich
    Обыкновенный фашизм.
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