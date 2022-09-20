"Не может быть никакого соглашения, которое базировалось бы на территориальных уступках со стороны Украины", - Кулеба
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время панельной дискуссии Совета международных отношений, передает Цензор.НЕТ.
"Ключевым моментом для Украины является восстановление нашей территориальной целостности в международно признанных границах 1991 года. Не может быть никакого соглашения, которое базировалось бы на территориальных уступках со стороны Украины", - подчеркнул глава МИД.
Комментируя возможные сигналы России о готовности к переговорам, министр призвал прежде всего задаваться вопросом, почему россияне посылают или будут посылать такие сигналы. По его убеждению, это может свидетельствовать о затруднительном положении РФ на фронте и желании выиграть время.
Кулеба в очередной раз призвал правительства европейских стран объяснять собственным гражданам, что причиной возникающих перед Европой экономических и энергетических вызовов является не Украина или санкции против РФ. Первопричиной проблем является российская вооруженная агрессия, угрожающая как Украине, так и ЕС.
"Мы слышали даже предложения запустить Северный поток-2, чтобы улучшить положение дел – но достаточно посмотреть на ситуацию с Северным потоком-1. Канада и Германия решили ослабить определенные ограничения в отношении РФ, и это никоим образом им не помогло. Россия продолжает создавать проблемы с поставками газа. Впереди еще много вызовов, но мы будем совместно им противостоять", - подытожил глава МИД.