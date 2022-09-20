"Не может быть никакого соглашения, которое базировалось бы на территориальных уступках со стороны Украины", - Кулеба

Приоритетом украинской дипломатии является обеспечение украинской армии всем необходимым для дальнейших побед над РФ на поле боя, что также будет способствовать усилению дипломатической позиции Украины

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время панельной дискуссии Совета международных отношений, передает Цензор.НЕТ.

"Ключевым моментом для Украины является восстановление нашей территориальной целостности в международно признанных границах 1991 года. Не может быть никакого соглашения, которое базировалось бы на территориальных уступках со стороны Украины", - подчеркнул глава МИД.

Комментируя возможные сигналы России о готовности к переговорам, министр призвал прежде всего задаваться вопросом, почему россияне посылают или будут посылать такие сигналы. По его убеждению, это может свидетельствовать о затруднительном положении РФ на фронте и желании выиграть время.

Кулеба в очередной раз призвал правительства европейских стран объяснять собственным гражданам, что причиной возникающих перед Европой экономических и энергетических вызовов является не Украина или санкции против РФ. Первопричиной проблем является российская вооруженная агрессия, угрожающая как Украине, так и ЕС.

"Мы слышали даже предложения запустить Северный поток-2, чтобы улучшить положение дел – но достаточно посмотреть на ситуацию с Северным потоком-1. Канада и Германия решили ослабить определенные ограничения в отношении РФ, и это никоим образом им не помогло. Россия продолжает создавать проблемы с поставками газа. Впереди еще много вызовов, но мы будем совместно им противостоять", - подытожил глава МИД.

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