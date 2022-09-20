"Референдум" на оккупированных Донетчине и Луганской области хотят провести с 23 по 27 сентября (обновлено)
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Так называемый "референдум" на оккупированной части Луганской области проведут 23-27 сентября.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание ТАСС.
"Референдум о вхождении "ЛНР" в состав России состоится с 23 по 27 сентября", - сказал первый заместитель спикера парламента республики.
Главарь Денис Пушилин также сообщил, что "референдум" на оккупированной части Донбасса проведут с 23 по 27 сентября.