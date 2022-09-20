"Референдум" на оккупированных Донетчине и Луганской области хотят провести с 23 по 27 сентября (обновлено)

Так называемый "референдум" на оккупированной части Луганской области проведут 23-27 сентября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание ТАСС.

"Референдум о вхождении "ЛНР" в состав России состоится с 23 по 27 сентября", - сказал первый заместитель спикера парламента республики.

Главарь Денис Пушилин также сообщил, что "референдум" на оккупированной части Донбасса проведут с 23 по 27 сентября.

Также смотрите: Если жители "Донбасса и Украины" проголосуют на "референдуме" за вхождение в состав РФ – мы их поддержим, – спикер Госдумы Володин. ВИДЕО