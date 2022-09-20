Надо нарастить мощности ОПК, изучать западную военную технику и совершенствовать свою, - Путин

Российская оборонная промышленность должна наращивать производственные мощности.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время совещания по развитию ОПК РФ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

"Нужно нарастить производственные мощности ряда предприятий оборонной промышленности, изучать используемую в Украине западную военную технику, совершенствовать свою, делать это быстро и эффективно", - отметил он.

Кроме того, после введения масштабных санкций против РФ Путин отмечает необходимость перевести оборонную промышленность РФ на использование исключительно российских составляющих.

"В оборонной промышленности нужно провести 100% замещение импорта и не снижать качество производства российской техники", – добавил Путин.

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