Антикоррупционный суд отпустил под залог 50 тыс. грн "слугу народа" Трухина, подозреваемого в попытке подкупа полицейского после ДТП

Народному депутату от фракции партии "Слуга народа" Александру Трухину, попавшему в аварию под Киевом в августе 2021 года, избрали меру пресечения.

Следователь судья Высшего антикоррупционного суда Андрей Бицюк частично удовлетворил ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры и назначил нардепу Трухину залог в 20 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Речь идет о 49620 грн.

Трухина обязали являться в суд, не общаться с министром МВД и другими должностными лицами, в том числе с руководителем полиции, а также сообщать об изменении места жительства.

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В сдаче паспортов прокурорам отказали.

Напомним, авария с участием автомобиля нардепа партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа 2021 года в 15:45 на Бориспольской трассе вблизи Киева. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не соблюдал безопасную дистанцию и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который в свою очередь протаранил автомобиль Daewoo.

По данным свидетелей, Трухин обладал признаками алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В Нацполиции факт ДТП подтвердили, однако имена участников не назвали. Позже более 30 медиа сначала разместили, а затем удалили информацию о том, что нардеп попал в ДТП.

В полиции сообщили, что расследование ДТП поручено ГБР. Бюро уже получило материалы дела и обещает провести объективное расследование.

7 сентября "слуга народа" Трухин прокомментировал ДТП и заявил: "Я себя не считаю виновным. Я не был пьян".

1 февраля 2022 журналисты опубликовали видео с камер полицейских. На кадрах видно, что Трухин пытался покинуть место аварии. Он перелез через ограждение и направился в лес. А когда полицейские не дали ему уйти – попытался их подкупить. Депутат рассказал, что у него с собой сумка, в которой 150 тыс. Но предлагал эти деньги за возможность уйти с места ДТП. На видео Трухин обращается к полицейскому со словами "давай я тихонько в лес уйду", а затем обещает "поговорить" с главой МВД Денисом Монастырским.

2 февраля Трухина исключили из партии "Слуга народа". Он заявил, что "в состоянии шока наговорил много глупостей" и что ему "стыдно", а также заявил о готовности сложить мандат.

7 сентября НАБУ и САП сообщили народному депутату Украины Александру Трухину о подозрении в попытке подкупа сотрудников полиции после ДТП в 2021 году.