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Заместитель главы Харьковского облсовета Малеваный отстранен от работы из-за российского паспорта

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Заместитель главы Харьковского облсовета Малеваный отстранен от работы из-за российского паспорта
Богдан Малеваный, по данным СБУ и ГБР, имеет российское гражданство.

Об этом сегодня на сессии областного совета сообщила депутатам глава областного совета Татьяна Егорова-Луценко, передает Цензор.НЕТ.

19 сентября комиссия облсовета согласовала проект решения "Об отстранении от работы Малеваного Б.Ю.", подготовленный на основании писем от Службы безопасности Украины и Территориального управления Государственного бюро расследования. Кроме того, сам заместитель написал заявление с просьбой отстранить его.

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"Сегодня поступило заявление от Богдана Малеваного об отстранении его от исполнения служебных обязанностей. На основании писем СБУ и ТУ ГБР, выводу постоянной комиссии, учитывая заявление Богдана Малеваного, сегодня я издала распоряжение "Об отстранении от работы Малеваного Б.Ю.". В дальнейшем ждем результатов работы ГБР и СБУ по этому вопросу", - сказала глава облсовета на сессии.

Во время пленарного заседания Богдан Малеваный подтвердил, что действительно написал заявление об отстранении его от исполнения обязанностей заместителя главы областного совета.

Богдан Малеваный был избран заместителем главы областного совета 25 ноября 2021 года.

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Топ комментарии

  • Александр Иванов 29ff5b68
    Оперативненько, и года не прошло.
  • дмитрий a4f273bf
    В Харькове всю кернессовскую шушеру надо чистить, в том числе и мэра, а не делать вид, что ничего не происходит. Наелись уже этих сериалов аля Штепа, теперь вот видим к чему это приводит в Херсоне, Мелитополе, Мариуполе, в тех же Донецках-Лугансках
  • Марк Муржи
    И когда та молодая падла успела и ф облраду фступить-купить депутаткий мандат и российский паспорт приобрести??? ... Наферняка моль от слуги народа!!Туда фсякое зелёное гафно пролезло!!!
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