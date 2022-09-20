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Псевдореферендумы на оккупированных территориях не дадут России право на самозащиту, - председатель делегации Совета в Парламентской ассамблее НАТО Чернев

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Псевдореферендумы на оккупированных территориях не дадут России право на самозащиту, - председатель делегации Совета в Парламентской ассамблее НАТО Чернев
"Референдумы" на оккупированных территориях еще глубже загонят Путина в тупик.

Об этом заявил глава постоянной делегации Украины в парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, во внешнеполитическом плане результаты псевдореферендумов не будут признаны никем из мировых игроков.

"Соответственно, не будет признано и право России на самозащиту и на использование ядерного оружия. Реакция мира на такой шаг будет такой же жесткой, какой была бы и без "референдумов", - пояснил Чернев.

В то же время во внутриполитическом плане для России последствия проведения псевдореферендумов будут еще хуже, добавил он.

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"Во-первых, потеря территорий, которые Кремль объявит российскими, будет иметь еще более удручающее влияние на настроения внутри России и продемонстрирует беспомощность и слабость Путина.

Во-вторых, потеря аннексированных территорий еще больше затянет войну и усилит внутреннюю дестабилизацию в то время, как часть внутренних элит, и азиатские партнеры уже прямым текстом требуют ее прекращения.

В-третьих, по российскому законодательству Путину придется объявлять военное положение и мобилизацию, что сделает войну еще менее популярной и может привести к социальному взрыву", - подчеркнул Чернев.

Также, по его словам, в экономическом плане Россию будет ожидать ужесточение санкционного давления и перекрытия последних щелей параллельного импорта, что еще более снизит уровень жизни россиян и углубит технологическое отставание РФ от остального мира.

"Кроме того, дополнительным бременем для экономики станет необходимость проводить мобилизацию. Война будет съедать все больше ресурсов, значительная часть из которых будет традиционно разворовываться. В результате мы видим просто истерическое поведение Путина, хватающегося за любую возможность сохранить хотя бы статус- кво, не говоря уже о победе", - подытожил Чернев.

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  • Злий Грицько
  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    пам'ятаю ще до цього великого вторгнення шановний Портніков не раз казав, що при Зелі Україна швидше за все втратить якісь території.

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  • xander 9cf28439
    Не буде ніякого "яо", посольство США у Києві і їхати нікуди не збирається. Це один з основних індикаторів.
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