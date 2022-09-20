Рашисты планируют провести "референдум" в оккупированной Запорожской области и переименовать ее в "Запорожский край"
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Российские захватчики планируют провести псевдореферендум на оккупированной территории Запорожской области.
Об этом заявил так называемый "представитель местной администрации" оккупированной части Запорожской области Владимир Рогов, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, в случае "вхождения региона в состав РФ", его следует переименовать в "Запорожский край".
Напомним, российские захватчики будут проводить псевдореферендумы на оккупированных территориях Донбасса и Луганщины с 23 по 27 сентября.
Также псевдореферендум будет проведен 23-27 сентября на оккупированной части Херсонщины.