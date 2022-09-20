Рашисты планируют провести "референдум" в оккупированной Запорожской области и переименовать ее в "Запорожский край"

Российские захватчики планируют провести псевдореферендум на оккупированной территории Запорожской области.

Об этом заявил так называемый "представитель местной администрации" оккупированной части Запорожской области Владимир Рогов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в случае "вхождения региона в состав РФ", его следует переименовать в "Запорожский край".

Напомним, российские захватчики будут проводить псевдореферендумы на оккупированных территориях Донбасса и Луганщины с 23 по 27 сентября.

Также псевдореферендум будет проведен 23-27 сентября на оккупированной части Херсонщины.

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