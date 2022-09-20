Новости

Россию отстранили от чемпионата мира по дзюдо

2 87532
Россию отстранили от чемпионата мира по дзюдо
Чемпионат мира по дзюдо состоится с 6 по 12 октября в Ташкенте.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Об отстранении сборной страны-агрессора рассказал президент Федерации дзюдо России Василий Анисимов.

"В чемпионате мира мы не примем участия. Решение Международного олимпийского комитета (МОК) касается всех российских спортсменов, не только сборной России по дзюдо", - сообщил функционер.

До полномасштабного вторжения РФ в Украину Путин являлся почетным президентом Международной федерации дзюдо. Его лишили этого статуса.

Читайте также: Путин отстранен от всех занимаемых должностей в Международной федерации дзюдо

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Йцу Кенг 07b0c614
    с отборочных 2024 по футболу этих ********* тоже ссаными тряпками погнали....
  • Перехватчик
  • Serg P 4ee957dc
    Та понятно,главный дзюдоист обосрался
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости