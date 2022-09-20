Акции российских компаний упали после сообщения о референдумах на оккупированных территориях

По сообщению о проведении псевдореферендумов на оккупированных территориях, российские акции теряют котировки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

На новостях об объявлении оккупантами "референдумов" о присоединении к России захваченных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей на российских фондовых биржах наблюдается значительный обвал.

Так, индекс МосБиржи – один из основных российских фондовых индикаторов, днем ​​во вторник упал ниже отметки 2300 пунктов впервые с конца августа.

В пике падения акции "Газпрома", например, упали на 13%, "Роснефти" – на 10%. На "дно" с конца августа опустились котировки "Газпром нефти", которые в первое время торгов падали более чем на 4%, до 410 рублей за акцию. Акции ВТБ просели на 2,6%, "Сбербанка" - на 1,4%, "Совкомфлота" - на 3,8%, "Аэрофлота" - на 2,8%.

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