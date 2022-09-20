ЕС передал украинским пограничникам тепловизоры на €500 тысяч

Европейский Союз передал Государственной пограничной службе Украины тепловизионное оборудование для наблюдения за границей на общую сумму около 500 тысяч евро.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте ГПСУ.

"Пока пограничники в прямом смысле защищают границы государства от непровоцированной и неоправданной агрессии российской федерации против Украины, к традиционным уязвимостям границы прилагаются новые и гибридные угрозы. С помощью предоставленного оборудования Государственная пограничная служба Украины сможет лучше противодействовать этим угрозам и обеспечить покрытие еще части наиболее уязвимых участков. Европейский Союз поддерживал и будет поддерживать ГПСУ ради нашей общей безопасности", – сказал руководитель отдела Надлежащего управления и верховенства права Представительства ЕС в Украине Ксавье Камю.

По его словам, в целом помощь ЕС субъектам интегрированного управления границами (ИУК) в рамках проекта EU4IBM уже превысила более 1,5 млн. евро и обеспечила предоставление широкого спектра необходимой поддержки, которая позволяет персоналу пограничного ведомства эффективнее выполнять задачи по охране границы и реагировать на новые риски.

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Проект "Поддержка ЕС в укреплении интегрированного управления границами в Украине (EU4IBM)", финансируемый Европейским Союзом и осуществляемый Международным центром по развитию миграционной политики (ICMPD), направлен на поддержку внедрения реформ, приближающих украинскую систему управления границами к стандартам и передовой практике Европейского Союза в рамках Стратегии интегрированного управления границами Украины, принятой Кабинетом Министров Украины 24 июля 2019 года. Проект продолжается с декабря 2019 г. по декабрь 2022 г.