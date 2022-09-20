ЕС передал украинским пограничникам тепловизоры на €500 тысяч
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте ГПСУ.
"Пока пограничники в прямом смысле защищают границы государства от непровоцированной и неоправданной агрессии российской федерации против Украины, к традиционным уязвимостям границы прилагаются новые и гибридные угрозы. С помощью предоставленного оборудования Государственная пограничная служба Украины сможет лучше противодействовать этим угрозам и обеспечить покрытие еще части наиболее уязвимых участков. Европейский Союз поддерживал и будет поддерживать ГПСУ ради нашей общей безопасности", – сказал руководитель отдела Надлежащего управления и верховенства права Представительства ЕС в Украине Ксавье Камю.
По его словам, в целом помощь ЕС субъектам интегрированного управления границами (ИУК) в рамках проекта EU4IBM уже превысила более 1,5 млн. евро и обеспечила предоставление широкого спектра необходимой поддержки, которая позволяет персоналу пограничного ведомства эффективнее выполнять задачи по охране границы и реагировать на новые риски.
Проект "Поддержка ЕС в укреплении интегрированного управления границами в Украине (EU4IBM)", финансируемый Европейским Союзом и осуществляемый Международным центром по развитию миграционной политики (ICMPD), направлен на поддержку внедрения реформ, приближающих украинскую систему управления границами к стандартам и передовой практике Европейского Союза в рамках Стратегии интегрированного управления границами Украины, принятой Кабинетом Министров Украины 24 июля 2019 года. Проект продолжается с декабря 2019 г. по декабрь 2022 г.