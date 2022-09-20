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В Москве начинают вербовать иностранцев в армию РФ, обещают предоставить гражданство

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В Москве начинают вербовать иностранцев в армию РФ, обещают предоставить гражданство
Власти столицы РФ Москвы в Миграционном центре "Сахарово" организуют "инфраструктуру" для вербовки иностранцев в российские вооруженные силы.

Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

По его словам, городские службы "сделают все необходимое, чтобы заключение контрактов было максимально удобным" для желающих. Собянин сослался на ранее принятый Госдумой РФ закон, согласно которому мигрантам могут предоставить российское гражданство, если они поступят на контрактную службу в войска РФ.

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Топ комментарии

  • Валентин Коваль
    Татжики.
  • nav svargi
    znache - zhopa polna u nih do vesni....
  • arye z.
    Ну, "іноземці", це дуже сильно сказано.
    Точніше, мігранти. Узбеки, таджики, киргизи.
    Може пара-трійка негрів із Центральної Африки, може араби.
    Ось якщо буде укладено угоду з Північною Кореєю, то це справді буде погано. Пухкий Ин дасть стільки солдатів-біороботів, скільки Пуйло в нього попросить
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