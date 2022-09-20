Без средств гигиены, бреют налысо, по десять в камере: россияне не соблюдают Женевские конвенции в отношении женщин-пленников

Женщин держат в тесных камерах и без средств гигиены. Некоторым не позволяют расчесывать волосы или вообще срезают их.

Об этом рассказали представители ОО "Медийная Инициатива за права человека", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Журналистка ОО "МИПЧ" Мария Климик рассказала об анализе показаний женщин, находившихся в российском плену. Установлены несколько ключевых признаков, по которым россияне незаконно задерживали их.

"Я общалась с женщинами из разных регионов – как гражданскими, так и военными. Условия задержания всегда были одинаковыми, особенно если это касалось гражданских. То есть они либо участвовали в митингах, либо были в списках, потому что были женами военных, полицейских, журналистами или вообще имели какое-либо влияние на общество", - сообщила она.

Представители ОО рассказали, в каких условиях содержатся украинские пленные. Чаще всего женщины содержатся в подвалах и колониях. Некоторых вывозят в Россию.

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"Условия содержания были чаще всего одинаковые – им не давали каких-либо средств гигиены, специального отношения не было. Иногда десять женщин содержали в камерах, рассчитанных на двух-трех человек. Как удерживали мужчин, так и женщин – разве что не применяли физическое насилие. После привоза на место, а особенно в российскую федерацию, их брили налысо, другим не позволяли умыться, расчесать или связать волосы. Не оказывалась медицинская помощь. То есть, к ним вообще не относились, как к женщинам-пленным, как это прописано в Женевских конвенциях", - рассказала Климик.

Сколько сейчас украинских женщин находится в российском плену - точно не известно. За все время официальных обменов были освобождены 39 женщин - как гражданских, так и военнослужащих.

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