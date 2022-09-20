Без средств гигиены, бреют налысо, по десять в камере: россияне не соблюдают Женевские конвенции в отношении женщин-пленников
Об этом рассказали представители ОО "Медийная Инициатива за права человека", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Журналистка ОО "МИПЧ" Мария Климик рассказала об анализе показаний женщин, находившихся в российском плену. Установлены несколько ключевых признаков, по которым россияне незаконно задерживали их.
"Я общалась с женщинами из разных регионов – как гражданскими, так и военными. Условия задержания всегда были одинаковыми, особенно если это касалось гражданских. То есть они либо участвовали в митингах, либо были в списках, потому что были женами военных, полицейских, журналистами или вообще имели какое-либо влияние на общество", - сообщила она.
Представители ОО рассказали, в каких условиях содержатся украинские пленные. Чаще всего женщины содержатся в подвалах и колониях. Некоторых вывозят в Россию.
"Условия содержания были чаще всего одинаковые – им не давали каких-либо средств гигиены, специального отношения не было. Иногда десять женщин содержали в камерах, рассчитанных на двух-трех человек. Как удерживали мужчин, так и женщин – разве что не применяли физическое насилие. После привоза на место, а особенно в российскую федерацию, их брили налысо, другим не позволяли умыться, расчесать или связать волосы. Не оказывалась медицинская помощь. То есть, к ним вообще не относились, как к женщинам-пленным, как это прописано в Женевских конвенциях", - рассказала Климик.
Сколько сейчас украинских женщин находится в российском плену - точно не известно. За все время официальных обменов были освобождены 39 женщин - как гражданских, так и военнослужащих.