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Путин строил систему 20 лет, не стоит ждать развала России после него, - глава разведцентра Сил обороны Эстонии Гросберг

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Путин строил систему 20 лет, не стоит ждать развала России после него, - глава разведцентра Сил обороны Эстонии Гросберг
Российский диктатор Владимир Путин строил свою сегодняшнюю систему более 20 лет, а поэтому не стоит ждать развала РФ после его ухода.

Такое мнение высказал глава разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Марго Гросберг в эфире канала ETV, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

По его словам, он не разделяет мнение о том, что может случиться распад России.

"Путин потратил более 20 лет на создание системы, которая не сильно изменится, если он уйдет. РФ не позволит себе еще одного Горбачева, я в этом более чем уверен. Даже если однажды что-то случится с Путиным. Эта система питает себя и поддерживает себя таким образом. Какой-то распад на куски в виде национальных государств, Сибирь как-то отдельно — я в это не верю ни на йоту", — сказал он.

Он отметил, что в России возможно все, в том числе и потенциальный приход к власти нынешнего главы Чечни Рамзана Кадырова.

"Сегодня в РФ возможно все. В то же время это звучит настолько невероятно, что я даже не представляю, как российское общество и российская властная верхушка под Путиным это проглотили бы. Это очень интересный ход мысли, но сейчас это действительно не укладывается в моей голове", — заявил Гросберг.

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Топ комментарии

  • mrSmith
    Дуже багато прикладів того, як диктатори роками вибудовували свої диктатури, які потім сипалися за тижні або навіть дні.
  • arye z.
    Хоча він і розвідник і цілий полковник, але його погляду я не поділяю.
    Дві попередні державності Росії впали не тому, що хтось почав підривати їхні підвалини, а тому, що ці державності виробили свої ресурси життєдіяльності.
    І росія нинішня впаде з тієї ж причини.
    Вона вже мертва, просто ще цього не знає.
    Що Імперія, що Союз, що Федерація мали своєю основою Брехню, а на цьому фундамент століття не протримаєшся.
    Імперія - 200 років
    Союз - 73 роки
    Федерація - ??
  • Перехватчик
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