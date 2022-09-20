Россия незаконно вывезла из Украины более двух тысяч детей, лишенных родительской опеки, - Верещук

Украинские власти пытаются вернуть детей, лишенных родительской опеки, которых после полномасштабного вторжения РФ незаконно вывезли в государство-агрессор.

Об этом во время поездки в Харьковскую область рассказала вице-премьер Ирина Верещук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

По данным разведки, которыми владеет Верещук, на 1 сентября оккупанты незаконно вывезли в РФ более 2 тысяч детей, лишенных родительской опеки.

"То, что нам известно из источников разведывательных, мы говорим о 2161 ребенке. Это то, что нам известно по состоянию на 1 сентября. Это дети, лишенные родительской опеки, мы называем их "статусные дети". Сколько родительских детей очень трудно сказать. Из них, кстати, 55 мы уже вернули", – сказала Верещук.

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"Нет точной цифры, это лишь приблизительная информация и факты. Мы их проверяем, группируем и безотлагательно обращаемся в Российскую Федерацию. Мы расцениваем - и международное право нам это позволяет - как насильственный вывоз украинских детей на территорию агрессора. И очевидно, что это преступление. И очевидно, что оно будет иметь квалификацию и будут привлечены к ответственности. Но сейчас наша задача - найти тех детей, их местонахождение и требовать возвращения", - пояснила вице-премьер.

Россия пытается оформить на часть украинских детей опекунство.

"У нас есть данные, что Россия готовит некоторых из них в определенные попечительские семьи, как они это называют, какие-то формы усыновления, я хочу еще раз заявить: это абсолютно неприемлемо. Мы не разрешали как государство усыновлять и в какой-то форме обеспечивать проживание наших детей на территории государства-агрессора. Мы требуем вернуть наших детей, обращаемся к международному сообществу с требованием сделать все, чтобы Россия заплатила, то есть усилить санкции за то, что сегодня наши дети незаконно находятся на территории Российской Федерации", - сказала Верещук.

Во время переговоров о возвращении детей обратно в Украину, украинские власти обращаются в РФ, предоставляют фамилии детей и информацию об их опекунах.

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"Опекун едет на территорию России, это составляет примерно 10 дней, он или она должен поехать туда и забрать ребенка и вывезти его. Мы все это сопровождаем, Министерство, я лично это контролирую, и таким образом нам удалось спасти 55 детей", - сказала Верещук.