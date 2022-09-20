Участников Майдана убили украинские милиционеры, но это не исключает участия РФ, - Закревская

В ходе судебного разбирательства по делу Евромайдана было установлено отсутствие какой-либо третьей силы во время событий 20 февраля 2014 года, а участников протестов убили украинские милиционеры, сознательно или бессознательно действовавшие в интересах России.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом заявила адвокат семей погибших героев Небесной сотни Евгения Закревская, во время дебатов по делу в отношении 5 беркутовцев киевской спецроты, обвиняемых в расстрелах протестующих 20 февраля 2014 года в Киеве на улице Институтской.

"В ходе рассмотрения дела Майдана был развенчан миф о том, что в протестах принимали участие специально обученные люди, завезенные или проплаченные. Это обычные люди, большинство из которых с высшим образованием, не принадлежавшие к каким-либо партиям", - сказала она.

По словам адвоката, первоначальное требование Евромайдана по ассоциации с ЕС после 30 ноября дополнилось требованием о привлечении к ответственности правоохранителей, которые избивали людей, впоследствии добавились требования об увольнении руководства правоохранительных органов, а затем отставка президента и перевыборы.

Читайте также: Через два года обвиняемые по делам Майдана могут избежать наказания, поскольку истечет срок давности из-за затягивания в судах, - Закревская

"Это вполне естественный с точки зрения социологии процесс. Именно действия власти радикализировали этот процесс и привели нас с 30 ноября по 20 февраля, когда были убиты 48 человек, более 80 ранены", - сказала Закревская.

Она также подчеркнула, что люди, участвовавшие в акциях Евромайдана, в том числе 20 февраля, находились там легитимно.

"Они имели полное право быть там, где были, двигаться по Крещатику, Институтской, Европейской площади. В том, что они были на месте преступления, не было правонарушения. Именно власть руками правоохранительной системы нарушила права человека от начала протестов до финала, который мы рассматриваем ", - отметила адвокат.

Она отметила, что этот факт подтвержден решением ЕСПЧ, которое мы исследовали в суде.

Читайте также: Завершено спецрасследование по Сивковичу по подозрению в силовом разгоне Евромайдана в 2013 году, - ГБР

"Во время судебного разбирательства это не было свидетельством, это были отдельные реплики обвиняемых, из которых я делаю вывод, что они воспринимали протестующих как врагов, как комбатантов", - сказала Закревская.

По словам адвоката, во время судебных заседаний, участники процесса установили, "отсутствие какой-либо третьей силы во время событий 20 февраля, стрельбы "своих по своим" в обе стороны".

"Мы не установили ни одного убийства или ранения в гостинице "Украина", мы опровергли существование грузинских, американских, литовских, российских и других "инопланетных" снайперов в гостинице "Украина" или рядом. Это обидно признавать, но 48 украинских граждан убили именно украинские милиционеры". Важно, чтобы это было в приговоре, потому что общество должно это знать и осознать", - отметила она.

В то же время, адвокат семей Небесной сотни заявила, что это не исключает участия РФ в событиях Майдана.

"Очевидно, что и до 2013 года и в 2013-2014 гг. во время событий Евромайдана было видно, что в высшее руководство государства были введены агенты влияния РФ. Когда мы исследовали документы и допрашивали свидетелей, пришли к выводу, что приезжали правоохранительные органы РФ для консультаций и влияния на политическое руководство Украины по противодействию протестам", - отметила Закревская.

Она подчеркнула, что России потребовался максимальный контроль над Украиной через руководство государства, руководство правоохранительных органов.

"Мы видим, что и экс-президент, и экс-министр внутренних дел, другие участники этой спецроты бежали в Россию, где получили политическое убежище. И именно в интересах РФ происходило подавление протестов. Чтобы удержать Украину в поле своего влияния, Россия оказывала влияние на руководство Украины - и обвиняемые сознательно или неосознанно играли на стороне России", - заявила адвокат.

Напомним, пятерых "беркутовцев" киевской спецроты — Павла Аброскина, Сергея Зинченко, Олега Янишевского, Сергея Тамтуру и Александра Маринченко обвиняют в убийствах и других преступлениях, которые привели к гибели 48 участников Евромайдана 20 февраля 2014 года в Киеве.