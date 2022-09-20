Минюст США просит Конгресс узаконить передачу Украине замороженных активов РФ

Министерство юстиции США обратилось в Конгресс с просьбой разрешить использовать конфискованные российские активы для передачи Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське Радіо, об этом заявил директор целевой группы KleptoCapture Эндрю Адамс.

Он отметил, что Минюст СШУ арестовал много дорогих активов российских олигархов – яхты, недвижимость, банковские счета. Суда сейчас в США. Он подчеркнул, что ведомство приветствует рассмотрение закона, который позволит передать Украине замороженные коррупционные активы поддерживающих войну российских олигархов.

"Это предложение позволит министерствам юстиции, казначейства и государства совместно работать над передачей средств Украине для возмещения ущерба от российской агрессии в отношении Украины", - сказал Адамс.

Предложение позволит Соединенным Штатам передать изъятые российские активы для компенсации потерь Украины, вызванных нападением России, добавил он.

"Как правило, существующие законодательные и нормативные акты требуют, чтобы конфискованные средства использовались для компенсации жертвам преступлений, которые стали основанием для конфискации, и в правоохранительных целях", - отметил Адамс.

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