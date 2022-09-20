Оккупанты терпят значительные потери на Бахмутском и Авдеевском направлениях и решили перебросить в Украину полк из Сирии, – Генштаб ВСУ

Оперативная информация Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины по поводу российского вторжения по состоянию на 18.00 20.09.2022.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ.

"Слава Украине! Продолжаются 209 сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению. Противник продолжает сосредоточивать усилия на попытках полной оккупации Донецкой области, организации обороны и удержании захваченных территорий, а также срыве активных действий Сил обороны на отдельных направлениях. Обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения, принимает меры по перегруппировке своих войск, постоянно ведет воздушную разведку.

За текущие сутки российские оккупанты нанесли 7 ракетных и 20 авиационных ударов, совершили более 15 обстрелов из РСЗО по военным и гражданским объектам на территории Украины, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны. В результате террористических действий российских войск за текущие сутки пострадала инфраструктура более 20 населенных пунктов. Среди них Славянск, Северск, Соледар, Бахмут, Угледар, Степное, Никополь и Очаков. В населенном пункте Печенеги оккупанты пытались разрушить дамбу Печенежского водохранилища, успеха не имели. Сохраняется угроза нанесения противникам авиационных и ракетных ударов на всей территории Украины.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без изменений. В других направлениях противник совершал обстрелы из танков, минометов и разнокалиберной артиллерии:

на Северском направлении – в районах населенных пунктов Михайлово и Гута-Студенецкая Черниговской области и Нововасильевка и Рясное Сумской области;

на Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Стрелеча, Глубокое, Дергачи, Фиголовка, Двуречная, Шевченково, Купянск и Каменка;

на Краматорском направлении – Яровая, Пришиб, Донецкое, Серебрянка, Щурово, Райгородок, Озерное, Кривая Лука, Николаевка, Северск, Ивано-Дарьевка, Раздолевка, Александровка и Григорьевка;

на Бахмутском направлении – Верхнекаменное, Выемка, Спорное, Веселое, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Одрадовка, Николаевка Вторая, Зайцево, Майорск и Нью-Йорк;

на Авдеевском направлении – Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Первомайское;

на Запорожском направлении – Новоселка, Новополь, Времовка, Великая Новоселка, Угледар, Новомайорское, Зализничное, Гуляйполе, Малиновка, Красное, Дорожнянка, Малые Щербаки, Малая Токмачка и Каменское.

На Южнобужском направлении обстрелам со стороны противника подверглись более 25 населенным пунктам. В частности, Высокополье, Миролюбовка, Новогригоровка, Белогорка, Благодативка, Широкое, Заря, Шевченково, Терновые Поды, Правдино, Мирное и Александровка.

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В результате успешных действий подразделений Сил обороны на Бахмутском и Авдеевском направлениях противник продолжает нести значительные потери. Лечебные заведения города Горловка переполнены тяжелоранеными военнослужащими оккупационных войск. Кроме того, с территории Херсонской области на временно оккупированную территорию Донецкой области перемещены два крупногабаритных грузовых автомобиля с телами погибших из 1 армейского корпуса вооруженных сил РФ. Количество уточняется.

Из-за неудачного проведения мер скрытой мобилизации, военно-политическим руководством РФ принято решение о выводе подразделений 217-го парашютно-десантного полка с территории Сирийской Арабской Республики и их последующей подготовке к перебросу на территорию Украины.

Подразделения Сил обороны отразили атаки противника в районах населенных пунктов Веселое, Курдюмовка, Николаевка Вторая, Зайцево, Майорск, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка.

В течение текущих суток, для поддержки действий наземных группировок, авиация Сил обороны поразила 12 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и одну позицию зенитного ракетного комплекса. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны уничтожили один БПЛА врага.

Ракетные войска и артиллерия за текущие сутки нанесли огневое поражение по 30 объектам противника. В частности, по 17 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 10 районам сосредоточения артиллерии, а также по 3 складам боеприпасов. Общие потери врага уточняются.

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Сплоченные мы непобедимы! Приближаем победу вместе! Слава Украине!", - говорится в информации Генштаба ВСУ.