Государственный телеканал Freedom приглашает в эфир только депутатов "Слуги народа"

В августе в эфире русскоязычного телемарафона иновещания "FreeДом" было 20 включений десятерых народных депутатов Украины. Все они принадлежали к фракции "Слуга народа".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Детектор медіа".

Чаще всех депутатов - пять раз - включался "слуга народа" Федор Вениславский. Три раза в эфире побывали Егор Чернев и Юрий Камельчук, известный как завсегдатай каналов Медведчука и противник вакцинации. По два раза в эфире были Евгения Кравчук и Александр Мережко, по разу Виталий Безгин, Денис Маслов, Дмитрий Соломчук, Мария Мезенцева и Олег Дунда.

Как пишет издание, из всех находившихся в эфире нардепов в топ чаще всего приглашенных гостей вошел только Федор Вениславский. Как и в июле, топ наиболее часто приглашаемых гостей возглавил военный эксперт Олег Жданов (22 разговора), вслед за ним идут лидер августовского топа "Единых новостей" спикер оперативного командования "Південь" Наталья Гуменюк и военный эксперт Александр Коваленко.

Читайте также: Имущество "4 канала" депутата-предателя Ковалева передано в Госагентство Украины по вопросам кино

Популярны также политкомментатор Владимир Фесенко, херсонский политик Сергей Хлань и советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, рассказывающие в эфире о ситуации на Херсонщине и в Мариуполе.

12 раз появлялась в эфире марафона россиянка Ольга Курносова – аналитик и журналист. В топе также российские политики Илья Пономарев, Дмитрий и Геннадий Гудковы, украинские эксперты Игорь Романенко, Виктор Ягун и другие. 69% приглашенных в эфир гостей представляли Украину, 20% – Россию.