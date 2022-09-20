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Войска РФ пытались разрушить дамбу Печенежского водохранилища, - Генштаб ВСУ

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Войска РФ пытались разрушить дамбу Печенежского водохранилища, - Генштаб ВСУ
За текущие сутки российские оккупанты нанесли 7 ракетных и 20 авиационных ударов по территории Украины, пытались разрушить дамбу Печенежского водохранилища в Харьковской области – но безуспешно.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"За текущие сутки российские оккупанты нанесли 7 ракетных и 20 авиационных ударов, совершили более 15 обстрелов с РСЗО по военным и гражданским объектам на территории Украины, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

В результате террористических действий российских войск за текущие сутки пострадала инфраструктура более 20 населенных пунктов. Среди них Славянск, Северск, Соледар, Бахмут, Угледар, Степное, Никополь и Очаков. В населенном пункте Печенеги оккупанты пытались разрушить дамбу Печенежского водохранилища, безуспешно", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Autorare Autorare
    Ні сссср вміли будувати , а наші люди вміли вміють і завжди будуть вміти будувати , а ссср то вивіска херова вивіска яка нкспуатувала людей за корійки і палку ковбаси
  • Sergey Nesterenko 629ea95e
    А в інших місцях - що, не вміють? Коли вже надрочитесь на свій ссср?
  • vterra w
    «референдуми» і терористичні атаки на інфраструктуру це все що може робити «друга армія»,

    інакше їм торба, тому цього слід чекати найближчим часом,

    давали б їм аналогічну відповідь бавовною побільше
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