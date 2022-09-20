Новости • Война В Днепре и Запорожье слышали взрывы во время воздушной тревоги 20:40 20.09.2022 5 3647 В соцсетях сообщают, что жители Днепра и Запорожья слышали взрывы во время воздушной тревоги в городах. Об этом сообщает Цензор.НЕТ. Также читайте: Удар россиян по центру Днепра: в больнице от ранений скончался 71-летний мужчина взрыввойнаДнепр_городЗапорожье Поделиться Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться в Telegram Поделиться в WhatsApp Поделиться в Viber Скопировать ссылку Комментировать