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Путин, возможно, готовится объявить мобилизацию, – советник Байдена Салливан

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Путин, возможно, готовится объявить мобилизацию, – советник Байдена Салливан
В США заявили, что Путин, возможно, готовится объявить мобилизацию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил помощник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан со ссылкой на американскую разведку.

"Путин, возможно, готовится объявить мобилизацию", – сказал Салливан во время выступления.

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Топ комментарии

  • Red_Sky_On
    Відповіддю заходу на це як мінімум повинно стати надання Україні будь-якої зброї на першу вимогу.
  • stels400
    Нам начхати що він збирається робити.Нам потрібно робити контрміри і свою справу. ось і все.
  • Владимир Сухов e5dee246
    Хоча б від ОП позбавитись.
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