Путин, возможно, готовится объявить мобилизацию, – советник Байдена Салливан
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В США заявили, что Путин, возможно, готовится объявить мобилизацию.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил помощник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан со ссылкой на американскую разведку.
"Путин, возможно, готовится объявить мобилизацию", – сказал Салливан во время выступления.
Tune in for a briefing with Press Secretary Karine Jean-Pierre. https://t.co/NDGADpwe6H— The White House (@WhiteHouse) September 20, 2022