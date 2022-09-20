Макрон о российских псевдореферендумах на оккупированных территориях: "Цинизм и провокация"

Президент Франции Эмманюэль Макрон раскритиковал намерения России провести так называемые "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины, назвав их "провокацией" и "цинизмом".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Franceinfo.

"Это еще одна провокация, которая, на наш взгляд, не будет иметь никаких последствий для нашей позиции: Россия должна уйти с территории Украины и соблюдать признанные границы", - подчеркнул французский президент.

"Организация референдумов на территориях, пострадавших от бомбардировок, где люди были вынуждены бежать, является признаком цинизма", – добавил он.

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Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты никогда не признают аннексии Россией части оккупированных территорий Украины и заставят Москву платить цену, если она попытается это осуществить.

Напомним, в "ЛНР" и "ДНР" определились с датами проведения псевдореферендумов по присоединению к составу России. Они состоятся 23-27 сентября.