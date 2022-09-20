Макрон о российских псевдореферендумах на оккупированных территориях: "Цинизм и провокация"
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Franceinfo.
"Это еще одна провокация, которая, на наш взгляд, не будет иметь никаких последствий для нашей позиции: Россия должна уйти с территории Украины и соблюдать признанные границы", - подчеркнул французский президент.
"Организация референдумов на территориях, пострадавших от бомбардировок, где люди были вынуждены бежать, является признаком цинизма", – добавил он.
Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты никогда не признают аннексии Россией части оккупированных территорий Украины и заставят Москву платить цену, если она попытается это осуществить.
Напомним, в "ЛНР" и "ДНР" определились с датами проведения псевдореферендумов по присоединению к составу России. Они состоятся 23-27 сентября.