Проведение псевдореферендумов – это информационная операция Кремля, - Пентагон

Объявление российскими марионетками на Донбассе о проведении "референдумов" по присоединению к Российской Федерации является отвлечением внимания после успешного контрнаступления Украины.

Об этом сказал на брифинге спикер Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

"Это просто информационная операция, призванная отвлечь внимание от тяжелого положения, в котором сейчас находятся российские военные", — сказал Райдер. Он назвал псевдореферендумы частью российской "игры".

Райдер сказал, что референдумы не вызовут доверия и не повлияют на поддержку США Украины.

"Никто не будет доверять таким фиктивным референдумам, и США, конечно же, не признают результаты любых фиктивных голосований", — сказал Райдер. "Мы продолжим работать с Украиной и нашими международными партнерами, чтобы оказывать им необходимую поддержку", – добавил он.

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