Россияне обстреляли Покровск: ранена женщина
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Во вторник, 20 сентября, российская армия обстреляла Покровск (Донецкая область), в результате чего была ранена женщина.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу ГУНП в Донецкой области.
По предварительной информации, россияне били из РСЗО "Смерч". Одна из ракет попала в частный дом, повредив стену и кровлю.
"Хозяйка дома получила ранения. Полицейские парамедики, первыми прибывшие в пострадавший район, оказали женщине помощь", - говорится в сообщении.
Стражи порядка отработали место удара и собрали доказательства военного преступления РФ.