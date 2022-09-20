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Рада планирует расширить до 2 км пограничную полосу с РФ и Беларусью

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Рада планирует расширить до 2 км пограничную полосу с РФ и Беларусью
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий увеличение пограничной полосы вдоль линии государственной границы Украины с РФ и Беларусью до двух километров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Законопроектом планируется закрепить на законодательном уровне комплекс мер по прикрытию государственной границы на угрожающих участках, которые осуществляются в случае реальных угроз нападения на Украину или вооруженной агрессии против страны или вооруженного конфликта на государственной границе, международного вооруженного конфликта.

В частности, предусматривается устранение препятствий для инженерного обустройства инфраструктуры государственной границы на землях природно-заповедного фонда Украины, а также выделение вдоль украинско-российского и украинско-белорусского участков государственной границы большей части земель для усиленного обустройства средств защиты и обороны государственной границы Украины, в том числе минных полей. Среди прочего речь идет об увеличении пограничной полосы вдоль линии государственной границы с россией и беларусью до двух километров.

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Кроме того, проектом предлагается уточнить функции Государственной пограничной службы Украины по участию в обороне государства и упорядочить механизмы ее реализации, перераспределение полномочий составляющих сектора безопасности и обороны относительно координации их совместной деятельности, связанной с защитой государственной границы в мирное время, во время действия военного положения, в других кризисных ситуациях.

Также предусматривается урегулирование порядка и способов привлечения воинских частей и подразделений Вооруженных сил Украины к выполнению задач по усилению охраны госграницы и суверенных прав Украины в ее исключительной (морской) экономической зоне в мирное время и особый период.

В то же время должна быть упрощена процедура принудительного выдворения из Украины нелегальных мигрантов, которые задерживаются за незаконное пересечение государственной границы или другие грубые нарушения украинского законодательства.

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Топ комментарии

  • Muron
    то за рахунок протилежної сторони. Будемо кордон сунути
  • Evgeny N
    2км??? Пішки це всього 25хв зовсім не поспіхом. На танку, БТР, БМП - хвилини. Пам'ятаючи швидкість реакції 24.02 на агресію: хто приймає рішення та віддає наказ на відкриття вогню на ураження? Час на прийняття рішення - секунди, бо через 3 хвилини броньована техніка вже в тилу наших прикордонників.
    Якщо це проти ДРГ, контрабанди чи нелегалів, то навіть "стіна Яценюка" це буде контролювати. А совкові "заманухи" з обмеженнями прав та свобод громадян лиште для себе.
    А при військовому стані та постійних обстрілах із суміжних територій 2км - замало.

    То ж в мене питання: нашо це? Показати якусь роботу?

    Так всі ми її побачили після 24.02. Потужна (як каже Данілов) підготовка вилилася в захоплення 20% території країни за 6 годин. Знання про вторгнення рашистів нашим найвеличнішим боневтіком ще з вересня місяця (за його ж словами) звелося до скорочення бюджету військових у січні місяці 2022 року та рекомендацій готуватися до травневих шашликів, коли його родина вже була за кордоном... І, як казав десь тут один дописувач, "іще багато чого"...
  • Микола Бабич f1f90c47
    Надо не на 2, а сразу на 20 км, причем вглубь рашистской территории
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