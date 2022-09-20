Из-за срочного "референдума" в Донецке и Луганске оккупанты объявили дополнительные выходные

На оккупированных россиянами частях Донецкой и Луганской областей вторник 27 сентября сделали выходным для проведения псевдореферендума по теме "вхождения" в состав Российской Федерации.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду, об этом сообщают пропагандистские ресурсы РФ "РИА Новости", ТАСС

Главари так называемой "ДНР" для проведения "референдума" объявили выходными 26 и 27 сентября, а в так называемой "ЛНР" – 27 сентября.

Кроме того, на оккупированной части Луганской области Украины в школах сделали каникулы с 22 по 28 сентября в связи с проведением этого незаконного голосования. .

В так называемой "ЦИК ДНР" заявили, что голосование будет проходить в течение 5 дней: 4 из них – за пределами участковых комиссий, один день – в помещениях комиссий.

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Как уже сообщалось, на оккупированной территории Запорожской области во время так называемого "референдума" по домам жителей будут ходить "бригады" из членов ЦИК и сотрудников полиции.

Напомним, в "ЛНР" и "ДНР" определились с датами проведения псевдореферендумов по присоединению к составу России. Они состоятся 23-27 сентября.