Из-за срочного "референдума" в Донецке и Луганске оккупанты объявили дополнительные выходные
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду, об этом сообщают пропагандистские ресурсы РФ "РИА Новости", ТАСС
Главари так называемой "ДНР" для проведения "референдума" объявили выходными 26 и 27 сентября, а в так называемой "ЛНР" – 27 сентября.
Кроме того, на оккупированной части Луганской области Украины в школах сделали каникулы с 22 по 28 сентября в связи с проведением этого незаконного голосования. .
В так называемой "ЦИК ДНР" заявили, что голосование будет проходить в течение 5 дней: 4 из них – за пределами участковых комиссий, один день – в помещениях комиссий.
Как уже сообщалось, на оккупированной территории Запорожской области во время так называемого "референдума" по домам жителей будут ходить "бригады" из членов ЦИК и сотрудников полиции.
Напомним, в "ЛНР" и "ДНР" определились с датами проведения псевдореферендумов по присоединению к составу России. Они состоятся 23-27 сентября.