Deutsche Bahn обещает долгосрочную помощь и поддержку Укрзализныци: подписали меморандум

АО "Укрзализныця" и крупнейший железнодорожный оператор Германии Deutsche Bahn подписали меморандум о поддержке и сотрудничестве.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Укрзализныця сообщила в Фейсбуке.

Подписание состоялось во время выставки InnoTrans 2022, которая проходит в Берлине.

"Меморандум предусматривает сотрудничество между компаниями по расширению коридоров железнодорожных грузовых перевозок и пропускной способности терминалов", - говорится в сообщении.

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Кроме того, меморандум предусматривает другие взаимодействия между компаниями, в частности, помощь Германии Укрзализныци в восстановлении инфраструктуры.