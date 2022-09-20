Deutsche Bahn обещает долгосрочную помощь и поддержку Укрзализныци: подписали меморандум
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АО "Укрзализныця" и крупнейший железнодорожный оператор Германии Deutsche Bahn подписали меморандум о поддержке и сотрудничестве.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Укрзализныця сообщила в Фейсбуке.
Подписание состоялось во время выставки InnoTrans 2022, которая проходит в Берлине.
"Меморандум предусматривает сотрудничество между компаниями по расширению коридоров железнодорожных грузовых перевозок и пропускной способности терминалов", - говорится в сообщении.
Кроме того, меморандум предусматривает другие взаимодействия между компаниями, в частности, помощь Германии Укрзализныци в восстановлении инфраструктуры.