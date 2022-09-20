"Ложитесь спать": выступление Путина перенесено на завтра

Трансляция с обращением президента РФ Владимира Путина перенесена на 21 сентября.

Об этом передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Форбс.

Russia Today и Первый канал удалили анонс трансляции с обращением президента РФ.

В свою очередь, российское издание "Московский Комсомолец" сообщает, что спикер Путина Дмитрий Песков "не выходит на связь, хотя его засыпали вопросами журналисты".

Информацию о перенесении обращения подтвердили российские "журналисты" Владимир Соловьев и Маргарита Симоньян.

"Ложитесь спать", - коротко написала в соцсетях пропагандистка Симоньян.

Возможно, сейчас ведутся переговоры в Кремле по формату решения о референдумах и вероятной мобилизации.

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Позже Forbes со ссылкой на два источника в администрации президента сообщил, что записанное Путиным обращение будет показано 21 сентября, когда "проснется Дальний Восток".