Миссия МВФ начнет работу над новой программой с Украиной в октябре, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что миссия МВФ приступит к работе над новой специальной программой с Украиной в октябре.

Об этом он сообщил после встречи с руководительницей Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой 20 сентября в Нью-Йорке, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду.

"Миссия МВФ начнет работу над новой специальной программой с Украиной уже в октябре. Об этом договорились с руководительницей Международного валютного фонда Кристиной Георгиевой сегодня в Нью-Йорке. Обозначили следующие шаги двустороннего сотрудничества", - рассказал Шмыгаль.

"Поблагодарил Фонд и лично госпожу Георгиеву за быстрое реагирование на вызовы, которые возникли перед Украиной из-за российской агрессии, и за оказание 1,4 млрд долларов помощи. Получил заверение, что МВФ остается непоколебимым партнером Украины", - добавил он.

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