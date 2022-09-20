В следующем году объем военной помощи Украине от Великобритании превысит предоставленную в 2022, - Трасс

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс анонсировала, что в 2023 году ее страна достигнет или превысит объем военной помощи, предоставленной Украине в 2022 году.

Об этом сообщается на официальном сайте правительства Великобритании, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что конкретный характер военной поддержки Великобритании в 2023 году будет определен исходя из потребностей Вооруженных сил Украины. Ожидается, что оно будет включать в себя такое оборудование, как ракетные системы залпового огня.

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