В следующем году объем военной помощи Украине от Великобритании превысит предоставленную в 2022, - Трасс
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Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс анонсировала, что в 2023 году ее страна достигнет или превысит объем военной помощи, предоставленной Украине в 2022 году.
Об этом сообщается на официальном сайте правительства Великобритании, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что конкретный характер военной поддержки Великобритании в 2023 году будет определен исходя из потребностей Вооруженных сил Украины. Ожидается, что оно будет включать в себя такое оборудование, как ракетные системы залпового огня.