Президент Финляндии Ниинистё о псевдореферендумах: Путин пошел ва-банк, на кону – будущее РФ

Президент Финляндии Сауле Ниинистё считает, что решением провести так называемые "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины Владимир Путин рискует будущим и экономикой России.

Об этом Ниинистё сказал на пресс-конференции на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН во вторник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Сейчас мы в ситуации, когда Путин, используя термин покера, ушел ва-банк, и играть таким образом крайне рискованно. Под ва-банком я имею в виду, к примеру, будущее и экономическое будущее России", - отметил он.

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Финский президент добавил, что так называемые "референдумы" на оккупированных украинских территориях даже нельзя так называть: "Они преследуют цель создать квазиюридический статус, который предоставит квазиюридические права для вторжения в эти территории".

Ниинистё также подчеркнул, что во время пребывания в ООН не заметил уменьшение поддержки Украины.