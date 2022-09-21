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Президент Финляндии Ниинистё о псевдореферендумах: Путин пошел ва-банк, на кону – будущее РФ

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Президент Финляндии Ниинистё о псевдореферендумах: Путин пошел ва-банк, на кону – будущее РФ
Президент Финляндии Сауле Ниинистё считает, что решением провести так называемые "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины Владимир Путин рискует будущим и экономикой России.

Об этом Ниинистё сказал на пресс-конференции на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН во вторник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Сейчас мы в ситуации, когда Путин, используя термин покера, ушел ва-банк, и играть таким образом крайне рискованно. Под ва-банком я имею в виду, к примеру, будущее и экономическое будущее России", - отметил он.

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Финский президент добавил, что так называемые "референдумы" на оккупированных украинских территориях даже нельзя так называть: "Они преследуют цель создать квазиюридический статус, который предоставит квазиюридические права для вторжения в эти территории".

Ниинистё также подчеркнул, что во время пребывания в ООН не заметил уменьшение поддержки Украины.

Топ комментарии

  • Benjie Lucic 01c9ec1b
    х*йло пошел не ва-банк. х*йло идет нах и очень быстро
  • Панас Стець
    Всі ми будемо Дуже раді, якщо кацапія розвалиться а її економіка крякне востаннє... перед здохом.
  • аспм мпри
    Не жилось вам спокойно, да? Нефтедоллары, сверхдоходы, олимпиады, чемпионаты, турпоездки, относительная свобода. Земли не хватало. 17.5 млн квадратных километров было мало, захотелось чужой.
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