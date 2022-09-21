Пентагон заказал для Украины дальнобойные дроны-камикадзе Switchblade 600

Специально для Вооруженных сил Украины в Соединенных Штатах будут производить дроны-камикадзе Switchblade 600.

Об этом сообщили в Пентагоне, передает Цензор.НЕТ.

В Пентагоне обнародован информационный бюллетень по поставкам вооружения, согласно которому контракт был заключен 15 сентября.

"Оборудование – Switchblade 600, сумма – 2,2 миллиона долларов, подрядчик – AeroVironment", – указано в документе.

Стоит отметить, что ранее США предоставляли Украине Switchblade 300, имеющие меньшие размеры и дальность. Дроны серии 300 перемещаются на 10 километров, а дроны серии 600 – на 40 километров.

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