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Ситуация на передовой четко свидетельствует о том, что инициатива – за Украиной, - Зеленский. ВИДЕО

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Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 209-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня достаточно громкие новости из России. И много вопросов на этот счет. А что, собственно, случилось? Что прозвучало из того, что не звучало раньше? Наши позиции – четкие и хорошо известные. Только это нас и должно интересовать. Не то, что звучит где-то, а то, что наша задача.

Больше поддержки для Вооруженных Сил Украины, больше поддержки для разведки, больше поддержки для Сил специальных операций, больше поддержки для СБУ, Нацгвардии, полиции, пограничников – для всех, кто постепенно восстанавливает нашу территориальную целостность.

Наши позиции не изменяются от шума или каких-либо анонсов откуда-то. И имеем в этом полную поддержку наших партнеров. Так что сохраняем давление. Сохраняем единство. Защищаем Украину. Освобождаем нашу землю. И не проявляем никакой слабости", – сказал Зеленский.

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  • Герхард
    Віримо ЗСУ та Залужному.

    А не тим, хто брехав про вторгнення РФ та розміновував Чонгар.
  • Maxim Ak-Murza
    Волонтерам - обыски, боевым генералам - уголовные дела, мародерам и руснявым клоунам - ордена. ****, реальный патриот.
  • Дмитрий Брынза
    Ворог власноруч розминував. Зелени чоловічкі.Зє і Co.Ltd.
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