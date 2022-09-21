Государство, провоцирующее голод, заслуживает жесточайшей реакции мира, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский призвал солидаризироваться в привлечении России к ответственности за провоцирование голода.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил во время заседания высокого уровня по вопросам продовольственной безопасности, которое проходит на полях Генассамблеи ООН

Каждый человек в мире должен быть без голода и даже его угрозы.

А любое государство, провоцирующее голод, пытается поставить защиту народов от голода в зависимость от улыбки удачи или милости какого-либо диктатора, должно получать от мира жесткую реакцию", - сказал он.

"Россия хочет сделать защиту от голода не правом, а привилегией, еду – не неотъемлемым правом, а тем, что нужно выпрашивать. Мы этого категорически не воспринимаем".

Мы против этого последовательно боремся. И призываем быть солидарными с нами в привлечении России к ответственности.

Быть солидарными с нами в том, чтобы гарантировать право любого человека и любой страны в защиту от голода – право на еду", - добавил Зеленский.

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