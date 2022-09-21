Ночью россияне в очередной раз обстреляли ЗАЭС, - Энергоатом
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Энергоатом.
"21 сентября 2022 в 01:13 в результате очередного обстрела Запорожской АЭС рашистскими террористами было повреждено оборудование связи энергоблока №6 с открытым распределительным устройством ЗАЭС", - говорится в сообщении.
В результате атаки отключились блочный трансформатор и трансформаторы собственных потребностей энергоблока.
Из-за утраты питания произошел аварийный запуск двух дизель-генераторов систем безопасности для обеспечения работы насосов охлаждения топлива.
"В 02:00 персоналом ЗАЭС была найдена возможность и налажено питание собственных потребностей энергоблока №6 от системы шин других энергоблоков станции. Дизель-генераторы 6-го энергоблока были выключены и переведены в дежурный режим", – сообщает Энергоатом.